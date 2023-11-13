馬昆獨自衞冕 毛振鵬金美琪首次參加IJC

上屆國際騎師錦標賽由蘇兆輝同馬昆一齊封王，今年只得馬昆進行衛冕戰。

2023年浪琴國際騎師錦標賽定於12月6日星期三晚在跑馬地馬場舉行，屆時多位星級騎師將同場較量，一決高下，馬會今日公布獲激參與呢次盛事的騎師陣容。其中3位過往盟主莫雅、馬昆及潘頓將齊齊競逐今屆賽事，屆時將要面對毛振鵬及金美琪兩位近年聲名鵲起好手的挑戰。毛振鵬及金美琪今年皆初次在浪琴國際騎師錦標賽亮相，定必為此賽更添精彩。

2022年浪琴國際騎師錦標賽與蘇兆輝並列冠軍的馬昆，今年只能獨自爭衞冕，他前年亦在此項盛事並列平頭亞軍。他今年的重要佳績包括夥拍「亮葉仙查」及「譽滿杜拜」在英國及澳洲勝出一級賽。而佢太太杜苑欣將再次參加此賽，她曾於2021年在浪琴國際騎師錦標賽取得平頭亞軍，今年依舊戰績彪炳，再添3項一級賽殊榮。至於同屬英國代表的莫雅，是浪琴國際騎師錦標賽的常客，至今已兩度在此賽封王。

新西蘭名將麥道朗至今已在此賽取得2亞1季，今年他將再度參賽，這位2022年浪琴全球最佳騎師，年內至今成績斐然，其中較矚目的當數最近夥拍本地頂級佳駟「浪漫勇士」揚威一級賽覺士盾。

4屆德國冠軍騎師毛振鵬是當今世界馬壇最令人期待的騎師之一。這位哈薩克好手現年31歲，近年在德國馬壇領導群雄，自2019年至2022年連續四年榮登德國冠軍騎師寶座。毛振鵬去年在德國先後攻下一級賽德國打吡、三級賽德國聖烈治錦標及一級賽拜仁大賽，並在日本揚威一級賽希望錦標。他現時以法國為基地，為殿堂級練馬師費伯華擔任馬房主帥。

另外，澳洲女將金美琪將首度在此賽亮相，現年33歲的金美琪在英國出生，雖以澳洲悉尼為基地，但海外出賽經驗豐富，足迹遍及歐洲、日本、阿曼、卡塔爾、土耳其及美國。她今年在日本舉辦的世界星級騎師大賽獲得亞軍，得分僅比總冠軍岩田望來少1分。

上年度馬季香港冠軍騎師潘頓曾分別於2017、2020及2021年在浪琴國際騎師錦標賽封王，今年將力爭締造4勝此賽的紀錄。這位6屆香港冠軍騎師現以26場頭馬（截止11月11日為止）高踞今季本地騎師榜首位。今屆賽事的強勁騎師陣容還包括日本的川田將雅及法國的巴米高，這兩位好手在港均有佳績可據。

今屆浪琴國際騎師錦標賽將由12名騎師競逐，最後3個參賽席位將給予於11月22日星期三截止日期當晚跑馬地夜賽結束後，在香港騎師榜上排名最高的本地培育騎師及另外兩位排名最高的騎師。

浪琴國際騎師錦標賽是全球最著名及冠軍獎金最豐厚的騎師挑戰賽，4場騎師錦標賽的賽事總獎金合共高達750萬港元。此外，總成績位列前3名的騎師可額外獲得合共100萬港元獎金，其中冠軍獲60萬港元，亞軍25萬港元，季軍15萬港元。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「浪琴國際騎師錦標賽屬國際馬壇最享負盛名及最令人熱切期待的賽事之一，今年也不例外。今屆賽事的騎師陣容鼎盛，我特別熱烈歡迎首次參賽的毛振鵬及金美琪。」