【分分制勝】變速「超」強 遲早上位

「超超比」今早最後試跑在草地考驗，乃沈廐一貫搏殺手法。

本周日將會上演三項二級賽，有份報名2000米馬會盃的「浪漫勇士」已打退堂鼓，留力在正本戲香港盃始復出。至於馬會短途錦標，兩匹114分馬「速遞奇兵」和「維港智能」將聯手出擊，挑戰「金鑽貴人」短途王地位。唯獨馬會一哩錦標，沈廐馬榜上無名。不過，現時由沈集成訓練的「喜蓮勇感」及「超超比」，中距離能力相當強勁，稍後均有機會上位，兩駒一同安排於周三夜賽上陣，當然值得留意。

第9場三班1650米，「超超比」上季3歲兩度參賽，即於跑馬地1650米取得1冠1亞，表現破格。可惜因右後腿一再出現不良於行，進度大受影響。今季相隔9個月復出，雖然體重驟增32磅，明顯有肥態，但陣中演出仍令人吃驚，沿途居於包尾之下，最後直路只衝短短150米，已經取得領先位置，其後鞍上人希威森順勢推策，仍能進一步掟開對手，變速能力之勁，絕非一般三班馬可比。

因希威森只屬替工身份，「超超比」今次再爭勝途，回配夾慣夾熟的周俊樂，默契方面不成疑問。復課後兩度快跳，均由周俊樂親自打理，重視可見，眼見馬兒繼續進步，扳上71分水平，料無阻力，即使今場強手林立，但本身排檔亦好，誓可達成跨季3連勝。

■明治朗