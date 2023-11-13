【賽馬以外】騎師買少見少 邊個嚟幫拖？

屋漏永遠都係偏逢連夜雨，筆者早喺上季尾講過，睇完牌照委員會公布嘅陣容，都覺得今季騎師數目唔係太夠，只得22個，當然就算騎師少，仲有啲騎師係冇人用，就好似嘉里、巫顯東、陳嘉熙，甚至有10磅減嘅黃智弘，支持度唔算太多。不過，正因為唔太夠騎師，萬一有咩依郁，就好易出事，就好似啱啱禮拜六布文墮馬受傷，暫時話係肩胛骨骨裂，筆者亦google過整親呢度通常要抖幾耐，原來都要2至3個月，而上星期競賽小組亦根據賽事規例向班德禮發出指控，兼且已經審完，相信佢能夠再次喺香港出賽機會都極微，突然冇咗兩個支持度算多嘅外籍大師傅，只係得番廿個騎師，仲要唔好忘記有時啲騎師犯規罰停賽，睇嚟競賽小組審完班德禮後，就到牌委會諗吓究竟要搵咩騎師嚟幫拖喇。

喺筆者仲讀緊書嘅時候，通常喺香港開始接近冬天呢段時間(當然依家嘅11月中午係會30度)，啲歐洲騎師都會嚟香港客串，最出名當然係依家幫馬會喺拍賣會揀蟀嘅金毛獅王靳能啦，佢仲會做埋當時仲喺香港從練嘅英國倉主岳敦主帥。到筆者入咗行，亦有印象喺冬天呢啲時間，法國好手紀仁安、巴米高亦嚟香港騎咗一段短時間。甚至好多年前亦有目前喺南韓發展嘅法國騎師衞韜禮，同埋加拿大女將韋羨妮來港短暫策騎，但近年真係少咗好多。就如今年首次獲邀玩下個月國際騎師錦標賽嘅毛振鵬，稍後會去日本客串，而馬昆、杜苑欣就連續第2年寧願去日本，都唔嚟香港騎幾個月，更加唔使講近年冬天都係去日本嘅莫雅，證明依家對歐洲騎師嚟講，日本馬圈嘅吸引力更大，考慮到依家日圓匯率偏軟，從錢呢個角度出度，呢一班好手都揀日本，反映緊啲乜，大家心裡有數。

至於澳洲嗰邊，薛恩、薛凱華、韋紀力、連達文甚至麥道朗呢啲級數嘅騎師，似乎唔會嚟香港，咁上年畀馬會CEO應家柏極力吹捧嘅女將賈傑美呢？睇到賈傑美今年唔再出現喺國際騎師錦標賽名單，加上今年曾牽涉「白色粉末」事件，以馬會一向作風，相信現階段想搵佢客串嘅機會唔大。所以睇嚟睇去，上季尾曾經以雷霆救兵來港上陣嘅戴文高，似乎最似樣。呢位澳洲年輕好手，上季尾話獲馬會邀請試吓來港策騎，當時佢純粹嚟體驗一下，因為根本無打算申請今季牌照，事關佢喺啱啱過咗嘅澳洲春季嘉年華一早卜定唔少坐騎，依家嘉年華完咗，佢應該會諗下嚟唔嚟香港，話晒上季尾都有4W，啲練馬師對佢印象又唔差，應該唔會無支持。

再唔係嘅，馬會不如又諗下上季尾突然話唔玩，依家喺澳門上陣嘅馬雅，呢位巴西好手原本打算返回新加坡發展，點知當地遲吓連賽馬都冇埋，結果佢最後返咗佢成名地澳門，但依家澳門嗰邊又減獎金，前景並唔明朗，佢話晒仔細老婆嫩，而佢本身喺香港嘅紀錄唔太差，只係當佢諗起佢兩位同鄉蘇兆輝、波健士嘅結局，同埋莫雷拉嘅情況，仲會唔會返嚟香港？已經係後話啦。

■山無陵