提供馬匹資訊予不恰當人士 班德禮停賽2個月罰30萬！

連審3日的班德禮案，終於有結果，董事小組裁定騎師班德禮犯賽事規例155(5)條，將馬匹資料透露予不恰當人士，並曾同意收受款項(但最終沒有收取)，並在10月31日的調查中，發布錯誤消息誤導董事小組。班德禮承認一項行為不當，最終被判由11月3日至1月3日停賽2個月，另外罰款30萬元。

班德禮上季在港贏出25場頭馬，累積獎金4,286萬元，今季暫時則有7場頭馬，累積獎金923萬元，上季至今班德禮袋大約420萬元，尚未計其他策騎費，收入相當不菲。

首席受薪董事方顯韜發出通告如下：

受薪董事小組繼2023年11月6日星期一及2023年11月7日星期二進行研訊後，於今天完成了對持牌騎師班德禮的指控的聆訊。

班德禮在今天的聆訊上承認一項行為不當，違反賽事規例第155(5)條。

賽事規例第155(5)條訂明：

「任何人士均不得︰干犯任何不端、不正當或不適當的行為。」

此項指控的詳情為，班德禮作為香港賽馬會持牌騎師，他的確曾作出下列不正當行為︰

1.使用其他人士提供的私人流動電話，就其曾在操練、試閘或出賽時策騎的馬匹的資料與該等人士進行不適當通訊，而該等人士並非有關馬匹的註冊馬主或提名人。

2.同意接受一名人士的款項，而該名人士並非其曾策騎出賽馬匹的提名人。

3.在2023年10月31日的會面中發表錯誤或誤導言論。

在衡量處罰時，小組考慮了班德禮承認指控及其違規行為的性質與情況，包括證據顯示班德禮並無收受第二點所述的款項、他在違反規例時的個人及專業狀況，以及他從未干犯類似罪行。

在此情況下，班德禮被判罰停賽兩個月，由2023年11月3日星期五、即小組根據賽事規例第12(15)條決定他須暫停策騎當日開始，直至2024年1月3日星期三為止。此外，班德禮被罰款30萬元。