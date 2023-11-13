伍廐指揮官布超強陣 會唔會接力5W？！

今季第2季從練的伍鵬志，在季初兩個月狂掃20W，剛周末更首度四喜臨門，以佢氣勢及練馬功力，絕對有力染指今季冠軍練馬師寶座，周三夜空下的跑馬地賽事，此位伍廐指揮官又再布下超強陣容，有望再次打出如星戰般的耀眼勝仗！

伍鵬志今次周中派多達9駒出戰，當中第2場三班1000米更是3路興兵，新勝同程的「運來勇士」固然有佳態，「財才」季內3度上名也忠繩度甚高，至於英文馬名 Super Commander的「令才」，上季曾勝谷草同程，今季則在田草直路賽與甚銳的「賢者無敵」埋Q，今次重返跑馬地，分分鐘是主力所在。

此外，3匹新勝馬俱勁，第6場「添開心」一戰谷草即勝，場地性能有目共睹。第5場「辣得駕勢」上場則快步速放頭大勝，升班恃輕更易放。第7場「神虎龍駒」更曾攻下田草三班的質高當起好馬，伍廐掌舵人今次安排轉場，必有其見地。其餘場次中，第3場「皇仁福星」跑法主動連仗接近，排4檔搶出可開勝門。第4場「馬有運」則在前仗贏完再出獲季軍，近況夠勇隨時再執W。尾場「勝得出色」今季由蔡廐來投，狀態循序漸進，上次與谷草一哩專家「精彩生活」構成連贏，排12檔也要提防。既然今次超多好馬喺手，Pierre（伍之洋名）會唔會贏夠5W做5字手勢？大家拭目以待！