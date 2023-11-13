谷草連勝3日帶頭 猴王年再幫韋達取贏經！

雖然韋達從練幾季以來未曾衝擊冠軍，但成績平穩，近3次谷戰例有馬贏共取5W，手風相當好，其中用人變化大，包括與潘頓增強合作下「對衡之星」順利補中，尚有月初罕有用華將鍾易禮出擊，小將幫手贏兩場，連同霍宏聲效力一晚內攻下3W。至於上周趁霍利時入場，韋達將「樂加福」交予其兒子霍宏聲出擊贏馬而回，今次谷戰又睇睇韋達有何英明部署？

最近搏殺連番得手下，韋達已取代方嘉柏及沈集成等，於谷草以8冠6亞4季領先，暫成最新「谷草王」，認真估佢唔到，今次派4匹勇馬列陣，練者肯定想繼續威！

第4場四班1200米，「皇帝英明」上季熱身足夠後轉場初跑谷草1200米取得連勝，摸索了最佳出路，以為可繼續向上卻開始徘徊，曾安排重返田草俱敗，兜轉返谷草上名始終跑急彎最好，今季跑過兩仗，初出於谷草1000米得第6名，再出轉跑泥地輸遠不用介懷，今次重返強項又到出擊之時，霍宏聲上周先幫韋師傅建功，今次又當大將軍，睇實了！

第5場「幸運星球」上季4月出道先集中跑田草，6月跑至第3仗已取得上名，頭馬「能文能武」跨季4連捷，「幸運星球」只輸兩個多馬位當然反映能力，今季4歲更為成熟，於田草熱身一仗後再試閘，操好才轉場跑谷草日賽四班1200米，即使出閘稍慢但很快重新跟上，跑得一席季軍，吸收經驗後今次改戰夜賽同程，有權進步出頭，田泰安接手當元帥，必拚可吼。

第3場「大力猴王」自購馬前季來港評75分於三班起步，多次交出不俗走勢及上季兩度獲季軍，但直至今季初出於四班谷草一哩才首次入Q，僅以不足一馬位敗於「駿行星」，末段時間全場第2快，走勢令人眼前一亮。上仗再攻同程，卻由前仗的4檔外移至12檔，敗不足據。今次埋門與廐侶「飛漲」拍跳，準備十分積極，排3檔起步有利，賀銘年為箍實此馬，要施展渾身解數！