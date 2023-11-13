【近22戰合作全敗】兩個唔夾嘅又走埋一齊？！

羅密歐與祝英台，兩位雖然係愛情故事家曉戶傳人物，但一西一東，其實大纜都扯唔埋，用來形容現時呂健威同希威森情況，就相當貼切，受惠何澤堯停賽，希威森與呂健威本來加強合作，可惜成績一般，由9月27日起至今一個半月，合作22駒全部贏唔到，好似貼錯門神咁...但來到今次谷戰，希威森又手執第8場在潘頓手中接過的呂廐馬「傑出漢子」，連同第7場「百勝名駒」，不用懷疑騎練攜手出擊戰意。森仔另外都同5倉合作，要留意姚廐「精彩生活」，上仗森仔接手此匹實力馬輕勝而回，此駒跑法主動，再攻三班勝途谷草一哩惡氣十足，其餘容廐「閃耀將神」連番跑近，續配希威森且看騎者能否好好把握機會？

第9場三班1650米，姚本輝馬房的「精彩生活」，北半球馬頗慢熱，大前季在港出道要跑至上季2月才開竅進步，當然也與找對出路有關，轉戰谷草一哩即一連6仗同程取下3冠3亞大放光芒，今季兩戰同程保持進度，首戰由潘頓執韁跑獲季軍，熱身再出改配希威森，跟好位下輕勝個多馬位而回，姿態極為輕鬆，勝後加7分續居三班跑勝途，埋門草地快試夠積極，希威森應能輕鬆執多W，捧獨贏之餘也可做三重彩馬膽。

第8場三班1200米，呂廐「傑出漢子」捲土重來也令人憧憬，上仗跑同程由於早段多駒搶得急，牠沿欄快跟下，直路移出衝刺反應良佳，僅敗於直路內疊狂追的「快搏」，跑獲亞軍仍佳。參考該役第5名「美麗邂逅」及第3名「平常心」，上周三再出串Q而回，亞軍「傑出漢子」當然可提升評級，希威森難得從潘頓手中接過此匹呂廐馬，發揮得宜可補中。

尚要留意呂廐第7場「百勝名駒」，上仗角逐田草由同場廐侶「自力更生」勝出，細場能手敗後即重返谷草，雖與廐侶「博望坡」同場列陣，「百勝名駒」排2檔起步如虎添翼，改配希威森提防變成出擊主力。

第5場四班1200米，容廐「閃耀將神」上季至今7戰未曾上名，但今季3仗全部輸3個馬位或以內，明顯戰鬥力提升。今次由上仗11檔內移至8檔應有助發揮，希威森接手騎一次已建立默契，有分頭不要錯過。