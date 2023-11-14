白色粉末案困身 賈傑美11·27再研訊

賈傑美白色粉末案於昨日(13日)再審，但仍未有結果。(圖片來源：Getty Images)

澳洲女將賈傑美6月捲入白色粉末照片案，被維省馬會起訴，就其違反賽馬誠信以及形象等作出指控。賈傑美於8月16日的初步聆訊拒絕認罪，事隔幾個月，維省馬會延至昨日(13日)再審。

賈傑美昨日與涉案馬房助理Ruby McIntyre一同出席研訊，案情指賈傑美與Ruby McIntyre私人聚會期間有人以卡片分開白色粉末，更拍下影片，其後影片流出，在坊間廣泛流傳。而賈傑美曾於影片流出前曾質問Ruby McIntyre相片、影片來源，更指自己從來唔知道Ruby McIntyre當時有拍片。賈傑美重申自己冇吸食毒品，喺2012年策騎至今接受至少100次藥檢，亦未試過唔合格。賈傑美截至現時仍然唔知道點解會流出影片。

至於賈傑美與Ruby McIntyre嘅代表律師表示反對以此等訊息作為檢方證供，因為維省馬會只係控告兩位有損賽馬運動形象，而唔係提供誤導資訊等。代表律師要求押後研訊，以便了解指控同埋決定是否提供進一步證供，故此案延至11月27日再審。