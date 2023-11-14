抽5檔跑法機動 尾場論文攞唔攞到A+表現？

高伯新散倉後，昔日支持佢嘅馬主魏氏家族，今季將部分賽駒他投羅富全馬房，同時魏氏家族亦將新兵都交由羅廐訓練，就好似剛周六隻「銀皇興標」，初出領放下跑入一席季軍，表現絕不失禮，此新西蘭馬現時只4歲，相信日後再交出好表現的話，有權喺4歲馬經典系列賽事同大家見面。

至於魏氏家族旗下另一匹賽駒「論文」，貴為2022年大不列賽錦標盟主，身價自然唔會平得去邊，此駒於高伯新馬房服役時表現平平，但今季轉投至羅廐後，季內初出即跑入亞軍，表現令人刮目相看。「論文」明晚再出戰第9場三班1650米。

羅富全透露，「論文」葫蘆骨之前有毛病，需要時間處理問題，睇番此駒過往曾經喺跑馬地試閘，認為佢都可以應付跑馬地賽事，所以上仗季內復出，就安排佢跑谷草一哩。練者認為，此駒只要陣上走得放鬆同舒服就可以交出好表現，幸好今仗同上仗一樣抽得好檔起步，相信屆時會採用同上仗相若跑法，希望繼續交回應有演出。

羅富全亦指，巴度係歐洲騎師，喺韁繩操控上都會同歐洲賽駒夾得埋，加上本身佢都騎開，所以上仗以及今場都係搵番個夾開嘅騎師幫手。