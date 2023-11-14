華將一哥停完8期復出喇~

華將一哥何澤堯結束8日停賽刑滿復出，雖然好拍檔呂健威周三晚未有支援，但有恩師方嘉柏全力撐場，提供6匹坐騎，而令其停賽之問題賽駒「喜至寶」，今番再度策騎，加上騎開近績不俗之「加非凡」與「話你知」等駒，何澤堯力爭復出頭馬。

本地騎師何澤堯因為策騎「喜至寶」末段垂手變平頭冠軍而被重罰，經過上訴之後刑罰有變，由停賽10日改判為停賽8日兼罰款12萬元，因而可趕及於周日有3項二級賽的賽日上陣，周三晚復出戰當然不會志在參與，更何況有強大後盾支援。當中何澤堯再騎「喜至寶」，馬匹獲平頭冠軍後，上場布文接手表現稍遜，排檔差被迫留後形勢被動，再加上當晚場地起變化，後上跑第4雖敗不辱，今次此子重新接手兼排好檔，復現有利形勢，為名而戰陣上拚搏必然更加起勁，仍值優先留意。

兩匹剛戰由何澤堯跑獲冠亞軍之實力馬，新勝「話你知」贏田草1400米，雖然今仗初跑谷草，惟早於上季尾黃智弘試谷閘走勢流暢，加上高班谷草一哩賽事步速偏快，對馬匹後上跑法幫助甚大，方嘉柏顯然有針對性部署；尚有跨季兩戰得亞「加非凡」，季初拚後於從化養精蓄銳，改配半掩防沙眼罩，交代心態明顯。

此外，何澤堯於周三晚錦標場合，會為黎昭昇再騎新勝之「仁仁之寶」，轉廐後憑新鮮感由最短途跑起，贏馬展現極大威力，如今循序增程跑至1200米，更加有利追趕，爭盃機會不容忽視。