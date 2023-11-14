試閘再現超強後勁 何澤堯：金鎗唔似8歲馬

「金鎗六十」今晨進行泥地試閘，何澤堯試後面露笑容，看來甚為滿意此駒的表現。

「金鎗六十」料將於12月復出角逐香港一哩錦標，今晨於1200米泥地試閘備戰，末段施展招牌後勁，最終以首名衝線。何澤堯說：「『金鎗六十』依舊步頭爽朗，感覺不似是一匹8歲馬，表現令人讚嘆。馬兒依然感覺年輕，甚具競爭力，當我催策牠加速時，牠立即交出反應。」

何澤堯今年再度夥拍「金鎗六十」出爭香港一哩錦標，練馬師呂健威今年選擇不安排馬兒競逐本周日的二級賽馬會一哩錦標，好讓「金鎗六十」可以在休賽224日後，以香港一哩錦標為季內復出首戰。何澤堯說：「今晨試閘時有一匹馬在閘內有點煩躁不安，幸好並無影響我們。牠如常出閘迅速，走勢流暢。」

何澤堯周三晚復出策騎7駒上陣，包括「話你知」出爭第9場三班1650米，他表示：「經過漫長的等待，很高興能再次策馬出賽。牠是一匹好馬，今仗首次在跑馬地上陣，希望牠能應付場地，如果馬兒做得到，將甚具競爭力。牠年紀尚輕，潛質優厚，現時狀態良佳，已準備就緒，只是不肯定能否應付場地。」

何澤堯今晨策騎「直線力山」試閘，他說：「方嘉柏今早替『直線力山』加配眼罩試閘，目的是操起牠的狀態。牠感覺十分好，我在直路上催策牠在馬匹之間推進，讓牠適應一下，牠在馬群中沒有顯得抗拒。馬兒勝在末段衝刺強勁，而且現在2000米是牠的首本途程，十分期待牠今仗會交出好表現。」何澤堯於周日夥拍「直線力山」出戰二級賽香港馬會盃。