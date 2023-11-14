【練馬師王】榜首倉衝擊3連莊 遭黑夜之神阻撓？

最近榜首練馬師伍鵬志殺得性起，繼早前兩度起孖之後，上周六田戰更初次單日4W，成功冧莊「練馬師王」。翻查資料，上季冠軍練馬師蔡約翰，曾於2022年12月11日、12月14日及12月18日，一連3期封王，亦是至今最長冧莊一次。養馬量多達71匹的伍鵬志，現時成績又好，當然會好好把握衝冠的機會，今期谷戰共派9駒列陣，包括4匹新勝馬，數胡本錢雄厚，爭奪「練馬師王」3連勝，絕非奢望。

除了伍鵬志之外，「黑夜之神」方嘉柏今次亦安排大軍壓境，較可惜是兩匹實力分子「獨角獸」及「銀進」均位列後備，最終亦未能補上。但無論如何，柏廐今戰7匹參戰馬中，當中6駒由華將一哥兼徒弟何澤堯助拳，擺出大搏殺格局。

今期由「九秒九」打頭陣，季內跑過5仗，全數拚入前5名，演出可靠，剛戰角逐嫌短的谷草1000米，藉1檔之助仍能取得亞軍，表現不差。今次排檔不變，但回師唯一勝途跑馬地1200米，何澤堯騎過3次均成績不俗，人強馬壯，有機會先聲奪人，因此投注方嘉柏的「練馬師王」時，盡早「入場」落注為宜。

此外，一對同線路馬「喜旺駒」與「喜至寶」俱由何澤堯操刀，可望為騎者贏馬沖喜。第7場「喜旺駒」已有兩季未勝，但以往兩戰谷草一哩，排外檔下一再締高速，可能是目前最佳出路，今仗喜排1檔，乃重開勝門好機會。至於第8場「喜至寶」前仗跑獲平頭冠軍，騎者仍被重罰，人馬捲土重來，保證奮戰到底，乃柏廐另一搶分希望。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 2.1倍

2.方嘉柏 2.2倍

3.沈集成 13倍

4.大衛希斯 15倍

5.黎昭昇 25倍

6.呂健威 30倍

7.蔡約翰 30倍

8.羅富全 50倍

9.姚本輝 65倍

10.文家良 65倍

11.巫偉傑 65倍

12.賀 賢 75倍

13.容天鵬 65倍

14.韋 達 100倍

15.告東尼 125倍

21.其他練馬師(葉楚航/廖康銘/鄭俊偉/蘇偉賢/丁冠豪徐雨石) 85倍