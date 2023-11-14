【張基焦點】架勢奇爸擺明車馬

容天鵬今季成績暫時不算太突出，但即將年滿65歲，今季應該會盡拚，「架勢奇爸」已經反覆仄準，今次再作配備變動，可見真章。另外，「砂漿金剛」近期試閘明顯回復朝氣，馬房可用的兵源不多，亦要留神。「浪茄仔」今季首次上陣，改用巴度兼賽前工夫足，有心盡拚。「話你知」贏完田草轉場增程或換來較佳賠率，論能力可再下一城。

第3場四班1650米，「架勢奇爸」季初曾跑此程，轉彎居後處境較為惡劣，末段仍追至第5名，已經仄準場地性能，然而近兩仗卻突然加眼罩，以往此駒用羊毛面箍也無表現，何況加眼罩，再加上抽12檔，自然無表現，今次終於肯除眼罩，配合2檔好位，應是最佳出頭機會。

第4場四班1200米，「砂漿金剛」季初復出跑同程表現一般，復課後工夫明顯加強，最近一課試泥閘開始留得住，拉士追勁亦吸引，狀態明顯回勇，今次再跑最佳路程，抽2檔容易搵遮擋，對手亦不算強，馬房可拚則拚，機會樂觀。

第2場三班1000米，「浪茄仔」早已證明同程能力，無疑曾於9月下旬發現腹絞痛，但兩日後已復課，反映問題不大，唯一特別是自從有腹絞痛後，則未有再游水，應是告東尼悉心安排。上月中試泥閘毫無走勢，但月尾再試多課已具前速，表現進步，今次復出用巴度顯決心，要捧。

第9場三班1650米，「話你知」上仗跑1400米早段已見鞍上人要催策，末段撻起後的追勁驚人，今次抖了個多月才上陣，操練工夫卻非常積極，埋門試閘與高班馬同組，卻可跟在中前位置，入直路大把在手，進步極大，增程轉跑谷草一哩問題不大，可期連捷。