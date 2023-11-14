【進階選項】論文65分大把水位

踏入11月，距離歐洲配種季節愈來愈近，近日各大小牧場陸續公布麾下種馬2024年收費。除了公布新價單外，亦可以看到有哪些是即將或已經退下來成為新種馬。朱德望育馬場王牌「范高爾」，明年收費升至35萬英鎊，與「杜拜威」睇齊成為歐洲一哥。至於另一王牌「皇僕」論2023年子嗣成績不比「范高爾」差，不過收費只是12萬5千鎊，連一半也未及得上，似乎性價比更高。對比起「范高爾」，「皇僕」子嗣性能同樣百變，上周四高多芬馬房的「金刺繡」於2500米皇冠橡樹大賽勝出，乾快地同長力全部過關。

尾場「論文」正是朱德望出品，這匹「皇僕」子嗣就如不少同父馬「皇寶」、「莎皇者」、「發財福星」甚或「孖寶兄弟」一樣，可應付細場。上場轉投羅廐初出幾乎勝出，反映這匹2021年大不列顛錦標盟主經過上手馬房全力減分後，今季低位起步十分着數。雖屬北半球馬，但其實英國贏乾快地，上場黏地未必幫到好多，有「越駿歡欣」前車可鑑，「論文」65分大把水位，同場明星馬多分頭不太乏味可再追。

何澤堯刑滿復出，師傅方嘉柏以行動支持擺出全攻型，兩匹同主馬「喜旺駒」及「喜至寶」同晚出擊，「喜旺駒」季內未勝，但前仗同程若非10檔留得太後，起碼入三甲，今場1檔形勢大不同。至於「喜至寶」前仗平頭冠軍捧盃只是季內初出狀態未十足，「幸運旅程」再出再贏獨享勝利，反映「喜至寶」評分仍有上升空間，上場同樣受制10檔拖得太後，起步100米已脫離馬群包尾，末段布文第4輕鬆到不得了，今有2檔加上場地乾快威力更大。