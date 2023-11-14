【三重彩地帶】禮仔呢5磅係致勝關鍵

第2場三班1000米，「人和家興」之前曾跨季6場入三甲，上場氣管有血才落第，拚後返從化但操練未有鬆懈，7歲馬趁勢可拚則拚，目前80分俟近高位，換鍾易禮減5磅跟前次贏馬磅位一樣，復具競爭力，贏或不易但三甲穩，可作複膽。

「帖木兒」剛重新上名，多跑下狀態漸入佳境，可期再進。「浪茄仔」同程5戰全入前4名甚準，惟缺少了合拍的鍾易禮，只宜拖腳。伍廐出3匹，「令才」搶頭造步速，「財才」後上心中有數；「運來勇士」上場同程12檔放頭贏，敢落飛可見自視甚高，升班勿當下風。

金運來艾道拿值博

第6場四班1200米，「金運來」上季跑到第5仗才贏，今季狀態來得早，兩場一放一跟均入前列只負乘多，距勝門漸近，表面上是潘頓棄騎，然而艾道拿近期騎出信心，2檔易發揮，而且不會再是上次的1.8倍了！

「凌厲」一如近期蔡廐馬般循序漸進，潘頓乃唯一贏馬拍檔，人馬合體志切求勝。「添開心」上場贏「凌厲」不是符碌，伍廐進步中的質新馬令人有信心。「荷花之星」試閘有走勢，但潘頓試後放手，惟艾兆禮替沈廐3捷也非陌生人。若然遇到利放的跑道偏差，「上校」威力大增。■海東