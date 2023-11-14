【J臣研究所】神虎龍駒增程更勁

班德禮聆訊事件終結，公布出嚟嘅消息，簡單講就係，班德禮同意接受不知名人士款項，以及向不知名人士透露馬匹資料，而筆者睇完馬會公告，加埋班德禮自已喺社交平台嘅發布，都有啲替班德禮不值，因為事至今日通訊發達，有乜嘢資料係講得上絕對保密？而且騎練都係人，基本上對外社交難免，有啲咩講得唔講得，似乎都存在極多灰色地帶，甚至可以睇得出，馬會對騎師喺呢方面嘅規範，好似都冇顧及現時資訊流通顯得不合時宜，既然班德禮自己都話最終冇收錢，兩個月停賽刑罰就當放吓假，叫做經一事長一智啦！

先睇第7場，「神虎龍駒」今季大熟，基本上跑長少少只會更適合，馬房大旺可捧場。「百勝名駒」上仗大敗，但計馬肯定跑谷草好，跟多次。「喜蓮勇感」上仗田草外疊追，始終蝕位多少，最後與成堆馬相距一個馬位左右過終點，敗績不能作準，再拖。「喜旺駒」操好賽劣，但上季尾谷草一戰慢步速爆上水準高，跟多次。

第8場似乎係幾隻馬鬥爭，「好友心得」上場自做步速大勝，總時間比當晚三班頭馬快8線，似乎有極大進步，潘頓續騎排1檔，可以放心捧做Q膽。「喜至寶」前仗平頭冠軍令何澤堯停賽8日，復出騎番要本利歸還。「傑出漢子」演出忠心準繩，雖評分見頂但唔難上名。「合夥雄心」縮程1200米後有重大突破，第二春買到佢斷為止。