【耀眼精選電玩精英收復失地

董明朗今季初次來港客串，坊間普遍評價都係正面，認為呢位好手保存咗南非騎師永不服輸鬥志，就算坐騎唔合格，都會跑畀你睇。

董明朗最煞食嘅地方就係陣上甚少犯大錯，放馬有一手，鬥後勁更加係一絕。唯獨兩個星期前嘅「電玩精英」，罕見地發揮出現失誤。呢匹馬出閘反應迅速，轉首彎前鞍上人一直收慢坐騎同時向內側望，希望切入二疊搵遮擋，可惜幾匹前領馬搶出排好晒位後，就好有默契齊齊撳番慢，「電玩精英」唔單止被迫走三疊，響對面直路更曾兩度受阻，先響接近900米勒避「幸運旅程」後蹄，呢一阻損失大概一個馬位，之後去到700米左右再一次受到「幸運旅程」干擾，呢一次就阻少啲都起碼冇咗半個馬位。

「電玩精英」連番受阻、彎位三疊入五疊出，際遇差無可差，更致命嘅係去到直路，董明朗竟然選擇響 「威武覺醒」同「勇威神駒」後面等運到，去到130米先如夢初醒拉出外側望空衝，匹馬響拉士50米一轉腳，短短7步就由落後「威武覺醒」半個馬位，反先一個短頭位。一分的猶豫一刻的遲疑，令到實食冇黐牙嘅頭馬嘔番出黎。如果初出一役鞍上人係習慣飛出啤酒園握手位嘅田泰安，戰果會唔會改寫呢？