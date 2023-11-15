【場地點樣】谷草B欄夜賽今晚掛好地

跑馬地馬場今晚繼續馬照跑，共編9場草地賽事，以移欄B跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。

就今晨勘察場地之後，暫時掛牌「好地」，度地儀式指數為2.71。就目前度地儀指數，現階段仍要持續灑水，保持冬草生長情況理想，務求趕及以最佳場地迎接國際賽檔期，預計場地普遍不會太乾快。

上期夜賽，分屬冬草之後首次用回全闊賽道進行角逐，雖然內疊跑道養草一輪，但全晚賽果並無馬匹受惠貼欄放頭或後上贏馬，絕大部份都是在直路走三、四疊跑線，或沿直路中央全力衝刺，今次移欄跑B跑道，直路衝刺又會演變成為邊一種模式，真係要隨機應變。

不過B欄賽事向來都被視為魔鬼跑道，排內檔之助始終重要優勢，今季跑過兩次B欄夜賽，18場賽事中，5檔以內共佔10W，1檔依然係黃金檔佔4W，2檔與偏外嘅8檔各贏3W，最外檔位贏馬就有11檔，但頭馬「喜蓮勇感」本身超卓實力，再加上田泰安之助，方能克服難度贏馬。

至於B欄成績最佳騎師，今季贏4W最多嘅布文，無奈食傷休戰，其餘騎師成績都好平均，結合埋上季成績，潘頓同何澤堯兩個成績平頭共得13W，一哥固然一手好馬，而何澤堯復出，即然响特擅B跑道作賽，擺明力爭接風頭馬，大家度馬，不妨先响呢兩位專家坐騎斟酌吓。