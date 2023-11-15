岳伯仁明星馬 決定明年陣上繼續多產

岳伯仁剛季兩匹明星馬，「帕丁頓」與「多產巨匠」响馬季結束後各有不同使命，前者於煞科日敗走女皇伊利沙伯二世錦標後，呢匹「先勇名駒」子嗣，隨即宣布退役，而「多產巨匠」遠征美國有斬穫，勇奪育馬者盃草地大賽榮耀。

「多產巨匠」今個馬季雖然只係6戰4勝，比起開季一口氣6連勝嘅「帕丁頓」稍有不如，同獲得4項G1勝利，以「多產巨匠」貴為英愛打吡雙料冠軍，加上愛爾蘭冠軍錦標，與及新勝美國育馬者盃草地大賽，呢份CV作為日後配種方面，應更在「帕丁頓」之上。

然而古摩亞方面，並未急於安排「多產巨匠」投身種馬，正式宣布明年繼續服役。岳伯仁亦透露「多產巨匠」在飛返英國後，復原程度理想，先讓馬匹有個愉快冬假，明年轉歲更趨成熟，將會展現更大威力。

岳伯仁又透露，來季2000以至2400米各項大賽，都會成會「多產巨匠」大賽目標，當然會以育馬者盃作為退役前終極目標，但他認為未必一定衞冕育馬者盃草地大賽，甚至有可能轉戰泥地嘅育馬者盃經典，挑戰成為首匹可以囊括育馬者盃草、泥兩項最高榮譽賽駒。