巴林國際錦標 藍營大堆頭志在必得

去年巴林國際錦標，由蘇萊訓練之兩匹高多芬賽駒包辦連贏。

歐洲馬季結束，輪到中東各地馬季開始，首項嘅國際盛事，將會係呢個星期五(17日)舉行嘅巴林國際錦標，雖然只係一場總獎金100萬美元嘅國際二級賽，但近年就吸引到唔少歐洲佳駟，同埋一班頂級騎師參與盛事。

今屆賽事最後參戰名單已經公布咗，共有14駒參戰，高多芬佔其中5個席位，而由蘇萊訓練，力圖衞冕嘅「杜拜前景」(Dubai Future)，會中宋文赫出戰，廐侶「實實在在」配莫艾誠，就會代替咗去年包辦連贏廐侶「情與榮」嘅位置。

身為藍營主帥嘅布宜學，最終都係同番艾柏賓合作，夥拍「威國之榮」(Nations Pride)出戰，另一匹「高地大道」(Highland Avenue)配杜俊誠，而來自法國嘅藍營馬匹，為巴米高出戰之Birr Castle。

岳家軍兩父子，各自派出古摩亞馬匹出戰，莫雅屆時從日本殺到，為岳伯仁旗下「海角遠景」(Point Lonsdale)出戰，囝囝岳本賢嘅「出群」，就會搵紀仁安客串。

此外香港馬迷熟悉嘅沈拿同埋孫達志，呢場賽事都有份，沈拿將會騎本地代表賽駒「全能」(Qaader)參戰，而老孫就會派出鎮倉寶，今年法國二千堅尼冠軍「道安問好」出戰，並找來杜滿樂掛帥。