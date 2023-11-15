巴西名將厲害 勢破1年贏最多477W洲際紀錄

巴西騎師身手如何，香港馬迷近年見識唔少，其實仲有唔少巴西騎師，響南美賽馬界一樣來頭響噹噹，最家喻戶曉當然係傳可人物列卡度(Jorge Ricardo)，62歲未言退休，2020年9月更取得從騎以來累積13,000W，締造賽馬史上首個世界紀錄。

日前又有另一位響阿根廷發展嘅巴西名將Francisco Goncalves，剛剛周一於巴勒莫馬場(Palermo Racecourse)上陣，第3場憑Salto En Globo帶來頭馬，為佢累積今年阿根廷出賽第468W，其實Francisco Goncalves當日係連中三元，實際已經贏至470W，刷新咗又係列卡度2008年阿根廷所保持嘅一年467W。

現年33歲嘅Francisco Goncalves，近年響阿根廷賽馬界，固然係冠軍級人馬，可惜今季呢個成績，仲未係世界第一，數1年之內贏馬最多嘅騎師，就係美國名人堂騎師戴崇謀，1989年以598W打入健力士世界紀錄，一直保持至今。

雖然Francisco Goncalves想要刷新紀錄，又要等待下一次機會，不過距離年底尚餘個多月，以目前贏馬走勢，只要無因傷或者停賽而缺陣，佢就好大機會締造另一項個人紀綠，打破列卡度所保持1年477W嘅南美洲際最佳成績。