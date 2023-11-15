群情洶湧 澳門馬會煞停減場次減奬金

澳門賽馬會於上周三發出賽事獎金調整通告，激減獎金三成，並向現役騎練通知賽事場次遞減，由5場變4場，原定於本周末（11月18日）賽事起執行，結果惹來騎練及馬主怨聲載道，聯名去信特首賀一誠求助之外，更聲言會以罷跑行動表達強烈不滿。

經過澳門賽馬會派出高層代表，與騎練於昨午舉行新一輪會議，原本打算會在星期五(17日)董事會議後再作答覆，不過最新消息透露，現役練馬師、騎師與馬主已經獲得通知，周末賽事馬照跑，場次以至獎金一如以往，維持不變。

對於澳門賽馬會近年經營出現嚴重赤字，會方在沒有開源的情況下，只針對節流方面，尤其人力資源，不斷出現裁員潮，如今再向一眾養馬會員及賽馬從業員身上施壓，以減場次減獎金節省開支，嚴重影響馬圈生態，自然惹來群情洶湧。

雖然澳門賽馬會暫時煞停減獎金、減場次行動，但以會方目前艱難經營情況，據聞又會有新一輪裁員計劃，而澳門特區政府自2018年已將賽馬會專營權，獲准至延長至2042年8月31日，眼見澳門賽馬會如今人面全非，一落千丈的局面，相信大家都期待白武士嘅來臨。