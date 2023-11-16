【賽後報告】兩駒心律不正 電訊同心再流鼻血退役

是晚賽後報告撮要：

第1場：「鑽石寶寶」氣管內有很多血。「天駿寶」心律不正常。

第2場：小組告誡見習騎師鍾易禮，他於早段在過長的時間過度催策「人和家興」，導致他未能遵照他獲發的指示策騎坐騎，屬判斷錯誤。「人和家興」氣管內有很多血。

被查詢他採取的策略時，田泰安表示，他獲指示自大外檔出閘後讓「運來勇士」佔取預期將領放的「令才」外側的位置。他說，他於早段催策坐騎以遵照策騎指示，但當「人和家興」保持居坐騎內側時，他須持續消耗坐騎氣力以圖超越該駒。他續說，趨近700米處時，坐騎顯然將須走外疊，他遂選擇讓坐騎在「人和家興」之後取得遮擋，其後瞬即將坐騎移向內欄。被查詢是否有機會較今次更早約束坐騎時，田泰安同意小組的看法，即從事後看來，他堅持嘗試超越「人和家興」的時間太長。練馬師伍鵬志確認他向田泰安發出的指示，並表示是賽所發出的指示與先前的賽事一致。小組告誡田泰安，他於賽事該階段的行為構成判斷錯誤，而他在類似情況下應展現較今次為佳的判斷力。

第3場：「大力猴王」心律不正常。

第4場：於宣佈出賽時，「快錢」與「精英至尊」均申報騎師為潘頓。小組確定潘頓已落實策騎「精英至尊」。因此，小組批准「快錢」改由嘉里策騎。練馬師蔡約翰因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。

第6場：「電訊同心」第2次流鼻血，依例退役。

第8場：董明朗（「泉龍駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近200米處時容許坐騎在尚未充分帶離「合夥雄心」下向內斜跑，導致該駒勒避。小組判罰董明朗於12月6日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定董明朗的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級。

第9場：「話你知」入閘後煩躁不安，其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，何澤堯報告，坐騎未能適應在跑馬地的賽道上作賽，於轉直路彎時外閃。

一般事項：練馬師韋達因違反晨操規例而被罰款3,000元，事緣他於11月13日星期一早上安排旗下3駒進行1800米快操，而根據晨操規例的規定，他只獲許安排2駒進行相關操練。