遠征香港重要G1檢閱 京都周日舉行一哩冠軍賽

禮拜日力爭再贏一哩冠軍賽嘅「秀逸小島」，將會來港出戰香港一哩錦標。(圖片：JRA)

嚟緊下一期香港轉播賽戲碼，將會係下個星期日嘅日本馬壇盛事日本盃，其實呢個星期日，JRA方面都有一場重要G1，近年更被當地一批1600米精英，視為進軍12月香港一哩錦標嘅終極實力檢閱，呢場就係於京都競馬場上演嘅一哩冠軍賽。

今屆冠軍一哩賽，雖然出馬上限18匹，今年獲選參戰馬匹，最後階段只得16匹，當中有10匹已經報名國際賽香港一哩錦標，由川田將雅策騎力爭衞冕「秀逸小島」，Sunday Racing早前就已經公布接受邀請，接住仲有與昔日來港「神業」相同綵衣，由莫雷拉出戰之「神志勇進」，原裝人馬鐵定來港參戰。

尚有8匹一哩冠賽參戰馬，已報名香港一哩錦標馬匹包括：「猛獅闊步」(鮫島克駿)、「野田赤蠍」(團野大成)、「野田小子」(北村友一)、「摩天獵戶」(横山典弘)、「滙兩川」(莫雅)、「幻蹤黑豹」(岩田望來)、「俊彥茶座」(坂井瑠星)、Elton Burrows (西村淳也)、睇吓經過呢場賽事最後檢閱，會唔會再有馬匹加入征港大軍。

此外，來自另一條戰線，剛周日出戰女皇伊利沙伯二世盃跑第7嘅「神姬」，亦已接受邀請，然而經過今仗增程大長途表現一般，練馬友道康夫安排此駒來港縮程，加入香港一哩錦標參戰行列。