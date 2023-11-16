【蹄聲妙影】凱旋門現鞋踭 以為羅湖過關

記得上年國際賽，係復常後首次重新開放畀公眾人士入場睇跑馬，不過當時仲有好多人戴住口罩，畢竟經歷疫情3年幾，還需時間重新適應，眨吓眼又差唔多過咗一年，依家入場人士戴口罩係有，不過已經唔多，同埋回顧番今年幾個主題賽馬日，尤其有「鏡仔」唱歌，例必萬人空巷，相信下個月嘅國際賽檔期勢必爆場，小道消息話會有重量級人物表演，門口分分鐘重現分流及懸掛紅旗場面添。

講開爆場，不得不提凱旋門，需知近年團體馬愈來愈多，養馬費既可攤分嚟畀，亦可大家聯誼吓，贏咗馬拉頭馬影相畫面又夠熱鬧，有時被攝者興奮起上嚟，仲會攞疊中咗嘅彩票出嚟曬，間接幫馬會谷吓投注額，其實係件美事，但最近沙田某個賽日，有隻團體馬贏咗，估唔到跟住變跑人，事關凱旋門閘口一開，馬主成員聯同親友即蜂擁而上，務求揀個靚位預備影相，到完事後有舊黑色膠狀物體漏低咗地上，東星以為有攝記唔小心跌咗舊相機配件，點知拎上手先發現係一舊鞋踭，估計係其中一位被攝者漏低，可以想像影相嗰刻氣氛幾咁激烈，唔知仲以為假日北上過關添！

初步提供:

第2場7「同舟共濟」

第3場11「超好運」

■東星