【分分制勝】「摘星」子嗣 初出揀1200啱數

黎昭昇剛周三晚夜賽抱恙，未能入場督師，結果仍憑「仁仁之寶」捧走全晚唯一盃賽日本中央競馬會錦標，季內4W悉數在跑馬地取得，專攻水準較低的賽事，與首季開倉時作風相若。當然，黎廐現時養馬量多達68匹，兵源充足，總不能忽略田草大場戰線，適逢今期短途王「福逸」轉倉復出，正好是一顯功力的時候，再配合「同舟共濟」、「寰宇豐采」及「怡勁力」等實力馬一同臨陣，似是大舉出擊的鋪排。

第10場三班1200米，「寰宇豐采」在港首度上陣，賽前4度試閘，累積3冠1亞，全獲前兩名，僅最近一課負於「加州星球」而已，次次俱能交出好走勢，4歲馬進度理想。回看澳洲賽績，此駒先後勝出膠沙地1400米、草地1200米及1350米，場地性能廣泛，於2歲尾至3歲初期間，一口氣連跑5仗表列或分級賽事，雖然未嘗獲勝，但落敗距離不遠。挑戰高獎金賽事失敗，最後兩仗角逐讓磅賽，俱在守好位下鍊贏對手，盡顯無窮鬥心。

「寰宇豐采」出自父系「摘星勇驥」，在港同父馬合共18次勝出田草1200米，鎖定為最佳出路，初出揀選此程，絕對合適。潘頓早期曾操此駒，不過很快轉交希威森打理，快人快馬組合似乎更夾檔，今場具速度分子不多，順利搶出放頭或守好位，有望主宰形勢食胡，表現令人期待。

■明治朗