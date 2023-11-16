【賽馬以外】咁嘅陣容 主隊國際賽有隱憂…

轟動馬圈嘅班德禮事件總算完滿結束啩，最終呢個好手只係被罰停賽兩個月及罰咗30萬，以筆者嘅角度，真係唔算太重，當然馬會嘅新聞稿冇講明佢究竟同咗咩人接觸，同埋點解會用咗人哋嘅流動電話，同埋無端端由原本打算收錢，最後又冇收到，都係冇講清楚，而班仔其後又發聲明，表明自己唔係畀貼士，只係唔熟賽事規例，兼且打算繼續留港策騎，單係呢一點，就令筆者非常意外，因為大部分瀨嘢嘅騎師都係即閃，班德禮卻冇咁做，莫非佢覺得自己喺香港仲可以立足？筆者只能講句，呢單嘢可以只係暫時告一段落，遲吓仲會有咩事發生？真係要拭目以待。

至於今個禮拜日嘅焦點自然係3場國際賽嘅預賽，但戲碼就唔算太吸引啦，事關香港目前最具代表性嘅佳駟「金鎗六十」、「浪漫勇士」都無上陣。雖然曾有消息話3屆馬王「金鎗六十」可能提早喺呢場馬會一哩錦標復出，搞到何澤堯都驚未能為好拍檔效力，所以上訴求減刑，最終畀咗12萬停少兩日，但「金鎗六十」幕後都係維持原判，直指香港一哩錦標，只係就算冇咗「金鎗六十」呢匹馬王，禮拜日嗰場馬會一哩錦標都係得5駒參戰，就知依家香港嘅一哩好手真係唔算太多。仲要留意，呢場G2唔係冇咩明月之星，「遨遊氣泡」、「永遠美麗」係上季打吡嘅冠、季軍，而「加州星球」就係上季香港一哩錦標盟主，換言之目前有能力嘅一哩好手，唔計「金鎗六十」，真係得番呢幾隻。

至於冇咗「浪漫勇士」嘅馬會盃，立即群龍無首，兼有兩匹唔夠90分嘅馬想偷雞，同埋睇完呢9匹參戰馬，除咗「將王」之外，仲有邊隻大家覺得有機會贏G1？同埋「將王」跑2400米嘅能力應該比2000米更強，當然韋達仍可以讓此駒好似近兩季咁跑香港盃，但若然今年轉爭香港瓶？仲有咩馬同「浪漫勇士」抵抗外隊。另外，短途方面，「金鑽貴人」今季連輸兩場的確令人失望，但今次終於唔使孭135磅，若然都唔可以回復本色輕鬆贏番場，筆者擔心去到香港短途錦標，又點算好呢？

講到呢到，其實筆者最大嘅擔心唔係驚禮拜日嗰3場預賽唔好睇，或者水準唔夠高，因為都預咗未必太精彩，反而係究竟去到下個月嘅正本戲，「金鎗六十」、「浪漫勇士」係咪真係可以為港爭光？先講吓「浪漫勇士」，呢一刻一定全城關注，話晒係首匹揚威覺士盾嘅香港佳駟。不過，考慮到呢匹最佳中距離馬喺澳洲跑咗兩場，覺士盾嗰場亦見到麥道朗最後100米瘋狂打鞭先贏到「樂觀派」，依家抖咗個半月在港復出又跑大賽，擔唔擔心遠征後有後遺症？呢點已經要考慮。況且諗深一層，喺2040米贏「樂觀派」係咪好賽績？今次面對龐大嘅日本大軍，仲有啲冒升緊嘅法國代表「地平流金」，肯定係硬仗。

咁「金鎗六十」呢？的確上季7歲仲可以兩度氣走「浪漫勇士」，就知呢匹馬王真係唔簡單，應該係史上最強，但今季都已經8歲喇，究竟可以交出幾多水準，筆者諗呂健威、何澤堯都答你唔到，真係去到真正比賽先知。呢個或者都係幕後唔熱身，決定直接跑香港一哩錦標嘅原因，因為好多馬王級嘅佳駟，上咗年紀後，往往都喺季內首仗跑得好，然後就走樣，所以「金鎗六十」唔跑熱身係啱嘅，但變數仲係好多，有閃失真係唔奇。筆者諗萬一「金鎗六十」、「浪漫勇士」下個月國際賽贏唔到，主隊究竟可以喺4場G1擸到幾多場呢？

■山無陵