周日預賽 潘頓大談3匹G2坐騎機會

中銀香港私人銀行馬會短途錦標1200米二級賽將於本週日（11月19日）在沙田舉行。潘頓今仗將繼續夥拍「金鑽貴人」上陣，他認為這匹上季香港最佳短途馬刻下狀態有進，加上今戰負磅較近仗有利，可望以強勢爭取衛冕。

「金鑽貴人」今季首兩戰均須負135磅上陣，較對手多負最多27磅，最終未能增添頭馬進賬。這匹由文家良訓練的星級賽駒今仗僅須負128磅出賽，負磅與勁敵「福逸」一樣，而牠們僅較同場其他對手多負最多5磅。

這匹短途佳駟冀能於今仗取得佳績，向12月10日在沙田舉行的浪琴香港短途錦標1200米一級賽進發。

「金鑽貴人」上季負123磅角逐中銀香港私人銀行馬會短途錦標，最終擊敗「錶之未來」及「韋小寶」等對手奪魁。儘管此駒今季至今的兩仗均只能跑獲亞軍，但潘頓表示，馬兒目前正臻勇境，今仗進步可期。

6屆香港冠軍騎師潘頓說：「『金鑽貴人』狀態漸入佳境。馬兒今季首仗負重磅135磅上陣，並遇上不適合牠發揮的受天雨影響場地。牠上仗在讓賽中要再次負重磅135磅角逐，表現已略為進步。我認為馬兒經上仗砥礪後已回復佳態。」

「定磅附設加磅賽制當然對馬兒較為有利，不過我認為牠的實力已經更上層樓，表現有進，我很滿意馬兒現時的狀況。」

潘頓同日並會夥拍「永遠美麗」出爭中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標1600米二級賽。他坦言陣上策略將成為今仗的勝負關鍵，並期望「永遠美麗」的狀態已充分提升，足以反先在二級賽沙田錦標1600米擊敗牠的「加州星球」。

「『永遠美麗』在今季首仗表現甚佳，沿途居於好位，一直追逼對手，但最終敗於領放馬『加州星球』蹄下，當時的形勢讓『加州星球』能夠一放到底。該仗之後，『永遠美麗』進行了多一課試閘以讓牠的狀態有所提升。」潘頓說。

「蔡約翰旗下賽駒經過操練後，一般會愈見進步。週日一戰的參賽馬不多，在這種情況下，排檔往往是勝負的關鍵。我會視乎牠出閘的情況，伺機而動。」

此外，潘頓於本週日也會策騎羅富全旗下的「知足常樂」，競逐中銀香港馬會盃2000米二級賽。

潘頓表示：「『知足常樂』早前作季內復出時須負135磅角逐1800米賽事，當時馬群較早發力上前，牠因耗力太多而落敗（在頭馬『自力更生』之後得第6名）。馬兒今仗應會交出較佳表現，不過此賽的水準顯然高得多。」

「牠屆時將與強敵交鋒，表現實在令人期待。」