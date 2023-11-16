周日展開國際賽前哨戰！

12月國際賽前的最重要演練，今個周日上演3場前哨戰，除「金鎗六十」、「浪漫勇士」外，其餘一眾名駒都空群而出，相信會積極爭取表現，務求以強勁氣勢進軍國際賽！

今期3場預賽，擔大旗一定係上季3冠短途王「金鑽貴人」，此匹文廐佳駟上季完成8捷創舉後，今季一連兩仗均吃悶棍，兩次都只得亞軍而回，但今次國際賽前哨戰馬會短途錦標，「金鑽貴人」上季曾擊敗「錶之未來」奪冠，愈近大賽狀態愈提升，今次不用再孭頂磅上陣，可期重現真身。當然，曾贏此駒的沈廐快馬「維港智能」，回氣一仗後也有權再加入戰團，始終級數在此場數一數二。

馬會一哩錦標，則由「加州星球」擔網，此匹5歲東廐馬，上次復出跑沙田錦標，以一放到底姿態力挫「安遇」，後駒再出已於婦女銀袋補中，「加州星球」沒有「金鎗六十」威脅下，相信可以再下一城。至於上季打吡盟主「遨遊氣泡」則腳傷盡愈，連試兩課大閘都有好走勢，曾平磅排14檔贏到「永遠美麗」，絕對不是等閒馬之流。

馬會盃2000米，「浪漫勇士」缺陣，遮打盃冠軍「將王」狀態似未足，一批後起之秀有力突圍而出，柏廐「直線力山」上季曾勝G3皇太后紀念盃，今季3戰逐步提升狀態，小心今次出手。尚有東廐「當年情」愈跑愈好，而羅廐「發財先鋒」則是兩項G3盟主，俱要提防。