何澤堯復出首度騎呂廐馬！

何澤堯停賽復出即起孖夠勁，睇番與其合作無間的呂健威，在其停賽8日期間將不少實力馬集中找希威森及潘頓出擊，可惜整體成績欠佳，既然何澤堯重新歸位，當然要幫威哥搏殺！騎者已為「金鎗六十」多番試閘，為下月香港一哩錦標復出做足準備，今回先為同主「金鎗武士」披甲，捧得！

受停賽影響下暫時只取10W的何澤堯，現時復出後鬥志如虹，必繼續全力追數。第11場呂廐「金鎗武士」上仗季內復出跑勝途田草1400米，賽前潘頓試閘得第1名，因此被捧成2.1倍大熱門，可惜該日遇上利放跑道，沿途力跟放頭的「大紅袍」卻削弱後勁只得殿軍，落敗也情有可原。睇番此駒上季2W俱由何澤堯後上勝出，騎者重新接手試閘仄準，如果想欣賞何澤堯與馬王「金鎗六十」演出要等多一個月，今次就率先睇「金鎗武士」在何澤堯胯下展現旋風式後勁吧！

何澤堯尚為柏廐「直線力山」執韁跑第9場二級賽馬會盃，此駒上仗在何澤堯胯下兩勝兼且捧走皇太后紀念盃，熱身足夠增程跑2000米，發揮值得信任。

何澤堯剛谷戰為黎廐「仁仁之寶」取得連捷，今回此對騎練於第5場合作之「縱橫大進」，用王牌而臨也勿看輕機會。