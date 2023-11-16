【密密執發達喇】安仔孖住最旺倉主 連贏3期！

現時騎師榜頭兩位是28W的潘頓與21W養傷的布文，第3位鬥得激烈，鍾易禮與田泰安俱交出17W，但小將有一場平頭冠軍，安仔仍然是三哥！今回趁小將停賽，安仔擁有大批實力坐騎，可數胡彈甩！除了「維港智能」出戰馬會短途錦標及「當年情」爭馬會盃，尚有「錶之銀河」、「自然力量」與「幸運遇見」俱勁，俱要吼實。

第7場二級賽1200米馬會短途錦標，雖然靠放的「維港智能」上次被「金鑽貴人」拍實下轉弱落敗，但其實此駒上季已試過兩次際遇普通下三甲不入，但再出順放又恢復威力贏馬，因此剛敗不用太介懷。

田泰安上季失落「浪漫勇士」帥權後，沈集成季尾將「維港智能」交予安仔策騎，人馬首次合作獲亞軍，而前仗季內初出則捧走1200米特首盃，人馬已經夾慣夾熟。上仗搏失後，馬匹已重新做好工夫，今次同場對手只有6匹，若然屆時可以順放又隨時重拾威力，且看安仔與沈集成能否再添一盃？

另一盃賽第9場2000米馬會盃，東廐「當年情」上仗在安仔胯下追回季軍上名，今次進一步增程有望更合發揮，也要提防。

至於贏面突出的，則一定要數到第10場三班田草1200米的「錶之銀河」，此匹伍廐馬前仗初出跑同程雖然在田泰安胯下僅以頸位險勝，但其實早段落後，直路卻愈衝愈勁，末段全場最快造21秒91，反映實力極強，再出轉場改爭泥地也再次追近，今回重返勝途，賽前再試泥閘跑得第1，鋒芒畢露，伍鵬志現時以22W於練馬師榜領先，旗下馬演出連貫，此駒有望愈戰愈勇，安仔同伍鵬志已連勝3日，再贏唔出奇。

第4場希廐「幸運遇見」上季至今6戰4勝全部由安仔包辦，人馬最為合拍，今季兩出兩捷，4歲馬踏上佳境，今回初上二班只負120磅不重，有力取得今季3連捷。

尚有第6場擅跑長途的姚廐馬「自然力量」，本身安仔策騎也贏過兩次，上次人馬重逢即上名，捲土重來熱身充足，也有力坐正。