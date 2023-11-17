【分秒在握】意圖不軌彰彰明甚

落井下石，從來非筆者所愛，本來亦不打算評論班德禮的「不恰當行為」，不過，騎者日前在社交平台發表了一則聲明，行文流暢論點有力，如果我是一個沒有涉及賽馬的市民，又或者對賽馬認識不深，相信看了該則聲明，也會被騎者感動，甚至會產生一點同情。

不過，正因為如此，有些論點是必須澄清的，首先，班德禮表示，他沒有涉及賣貼士及賭博，好的，就當這是事實吧！但騎者用了他人提供的手提電話，向非馬主提供馬匹資訊，這是事實吧？而馬會指控的第2點，是騎者同意接受他人款項，而該人並非所策馬匹的馬主。這當中就大有玄機了，騎者既同意接受款項，但最終又表明自己沒有收款，這是因為馬會已經調查中，令騎者不敢收款？還是因為騎者突然良心發現，知道收款賣料不對？馬會聲明沒有詳細論述，但騎者有這個意圖也就彰彰明甚。被罰停賽兩個月兼30萬元，對一位騎師而言絕對不是一件小事，而一位已經31歲的男人，也不能說自己入世未深，停賽這兩個月時間，騎者與其「對香港賽事規例多作研究」，不如好好反省自己的所作所為吧！

發財先鋒形勢天設地造

周日大賽連場，優先推介馬會盃的「發財先鋒」，上季同程屢屢平磅與「浪漫勇士」及「金鎗六十」等馬王級對壘而跑近，今次只負123磅兼強手不在，形勢是天設地造。

■長風