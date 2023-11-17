伍廐第6場三路興兵 3駒上場都有上名！

數到最近當旺嘅練馬師，伍鵬志必定係其中一位，事關練者最近不停數胡，連贏4日之餘，仲要唔係淨係每日贏1W咁簡單。最近4個賽日，伍廐已經加埋贏咗10場頭馬，再望望練馬師榜，現時有超過一半馬房都未有咁多頭馬數字，都咪話唔誇張。

今期沙田日賽，伍廐繼續大舉出擊，全日派11駒正選上陣，當中第6場三班2000米更加係三路興兵。其中「都靈福星」轉倉至伍廐後全數跑入獎金名次，當中喺兩場跑馬地2200米仲要贏馬，但香港長途賽事始終唔多，練者都把握機會，趁馬匹態勇安排重返沙田再戰，隨時再捷。

同場「發財秘笈」，上仗在同程賽事輕勝對手2乘半，升班後可短期內再戰贏馬路程，健康冇問題匆出都唔怕，不過今仗抽10檔唔易應付，幸好有跑開長途嘅歐洲騎師艾兆禮幫手，有望可克服外檔，為馬匹爭取最佳成績，故此仍有兼顧價值。

另外「手到再來」貴為「范高爾」子嗣，自然都係跑長啲好，上仗出戰谷草1800米抽大外檔起步，但在楊明綸胯下跟前甚韌，最後跑入一席季軍，今仗再增程出戰2000米，兼得1檔之助，雖然係馬房第3選擇，但並非完全冇機會。