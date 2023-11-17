第1場2件初出ISG試閘走勢好 隨時一Q返！

來到11月中，唔少質新子彈都操到火紅火綠，亦都係出賽時候，今期沙田日賽有2組四班1200米拆組賽事，當中第1組就有3匹初出馬，其中「手錶之星」同埋「浪漫梟雄」就係今年香港國際馬匹拍賣會精品，兩駒喺試閘都有唔錯走勢，隨時兩駒齊齊前列而回，包辦一條拍賣馬Q。

「錶」系喺今屆香港國際拍賣會大手掃貨，合共投得4駒，最後將兩駒交由丁冠豪訓練，其中一駒正正係「手錶之星」，此駒身價達560萬。「手錶之星」交由丁冠豪訓練後，分別喺田草及田泥，總共試咗3課閘，第2課閘已經由潘頓過檔主試，沿途走勢輕鬆，最後仍可前列而回，潘頓試完閘唔放手，證明騎者心中有馬，且看呢匹質新子彈能否為丁廐帶來今季第2場頭馬。

至於身價達840萬嘅「浪漫梟雄」，試咗5課閘之後終於登場，同主馬「浪漫勇士」喺10月下揚威覺士盾，如今再有新兵出場，唔睇款頭都已經好多人留意此駒，不過再睇真啲，「浪漫梟雄」分別喺3個場地都試晒閘，埋門一課同「永遠美麗」、「韋小寶」等高分賽駒出試，亦都只係輸「永遠美麗」個多馬位，本身追勢亦都吸引，抽埋個1檔，就睇吓田泰安冇咗隻「浪漫勇士」之後，可唔可以憑「浪漫梟雄」再振聲威！