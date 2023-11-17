【馬場第一攝】告仔今期擔正主角 閘口接馬有料到

告東尼馬房今期屯重兵出擊，擺明要在大賽日揚威，除咗第8場「加州星球」必成擂台躉之外，相信一隻熱門唔夠皮，點都會搏多幾件乖埋先過癮，朝早動態所見，告仔無令晨操客失望，全力為出賽戰駒打點，7時正開始，東廐11匹正選馬分批露面往內圈踱步熱身，分別有第2場「龍船狀元」，第4場「美麗奔馳」，第5場「美麗歡聲」，第6場「加州偟者」，第8場「加州星球」與「美麗同享」，第9場「錶之五知」與「當年情」，第10場「花果猴王 」與「加州威勝」，第11場「勇敢夢想」與「炯炯有神」。

各駒備戰狀況如箭在弦，表現得活力澎湃惹人好惑，練者唔單只在隧道口睇出馬，回程時又駐足在馬房大閘前迎接，真正做到管接管送，無微不至，若要再精挑細選兩匹狀態托弗馬，第4場二班1200米的「美麗奔馳」及第11場三班1400米「勇敢夢想」可重點考慮，同屬蔡明紹主轡，「美麗奔馳」季內熱身完兩鋪更見體力充沛，火氣十足，而「勇敢夢想」身型飽滿漲卜卜，態況大勇是近期最弗一次，不能忽視。

早餐料:

第4場:5「美麗奔馳」

第9場:4「錶之五知」

第11場:1「勇敢夢想」

阿藍