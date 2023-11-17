加州系馬 再用蔡明紹爭大賽！

周日舉行3項二級賽，視為國際賽前最後檢閱，然而今屆在沒有「金鎗六十」與「浪漫勇士」情況下，明星級佳駟餘下「加州星球」獨挑大樑。布文養傷缺陣，蔡明紹臨危受命，隨時複製「加州萬里」連勝分級賽的經典場面。

隨着「金鎗六十」留力下月國際賽復出，今屆馬會一哩錦標「加州星球」自然成為主角中之主角。由於「加州星球」上場贏馬拍檔布文養傷，告東尼安排刑滿復出的蔡明紹接棒，以愛徒與「加州」系淵源，必圖延續「加州萬里」昔日的驕人成就，而且蔡明紹以往曾策「加州星球」贏馬，人馬默契根本不用懷疑。再者，布文未能於國際賽復出，蔡明紹若能好好把握當前機會，說不定可以憑此駒進軍香港一哩錦標。

告東尼12駒強陣配合

告東尼不愧為大賽專家，今季於分級賽派馬9次，合共取得1冠2亞2季3殿，只有1次未獲獎金，成績有目共睹。周日大賽當前，配合鎮倉寶出擊，東廐全日出馬最多12駒參戰，當中有4場賽事雙龍出海，除馬會一哩錦標外，另一重頭戲馬會盃，「浪漫勇士」遠征後避戰不作衞冕，即使同場唯一贏過G1的「將王」在陣，亦未處於最佳水平，形而成群龍無首。

告東尼兩匹近績不俗戰駒靜靜起革命，上季衝擊G1遮打盃跑第3之「錶之五知」，剛戰復出首戰田草1800米，直路搵位姍姍來遲只跑季軍，已展現季初勇態，重配巴度當屬爭標分子。

至於同場廐侶「當年情」，無疑今仗評分低要蝕磅出戰，但季內兩度跑1800米表現持續進步，田泰安經過上場人馬合作上名，今次增程跑2000米威力更大，錦標賽場合各為其主，爭勝機會依然不能低估。