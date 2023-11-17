有3位倉主射住 田泰安打身價波

田泰安開季以來成績穩進，近期更加愈贏愈旺，自10月29日谷草日賽贏馬後，踏入11月未曾斷纜，今次大賽日子更有一手惡馬，季內與其合作愉快的伍鵬志、希斯及沈集成3位廐主，各有實力馬支持，田泰安定必乘勝追擊，力爭締造連贏7日的佳績。

目前於練馬師榜領先之伍鵬志，至今與田泰安合作累積4W，兩人近期更加氣勢如虹，連續3期賽事㩦手贏馬，明日出戰第10場三班1200米的「錶之銀河」，分屬騎練今季合作首勝，以此駒一出即勝表現，勿因上場轉戰泥地落敗而輕視，今番重返草地勝途威力截然不同。

田泰安今戰再騎「幸運遇見」力爭3連勝，上仗於3班連捷，能克服重磅外檔不利條件，升班初遇強手，但田泰安對此駒賦以極高評價，馬匹身形並非高大，卻有遇強愈強鬥心，由於現階段尚未懂得太放鬆，所以他亦認同希斯看法，暫時專攻1200米，更具爭勝把握。

浪漫梟雄初出夠爭

沈集成明日共有3駒交田泰安出戰，「維港智能」出戰馬會短途錦標，對於上仗精英碗5駒跑包尾，田泰安坦言感到失望，今仗期望再次發揮應有水準，但在沒有明顯讓磅優勢下，他坦言是個嚴峻考驗。反而田泰安憧憬為沈廐效力兩匹初出新馬，尤其是「浪漫梟雄」，騎者表示這匹ISG進度理想，雖然試閘走勢方面仍有需要改進地方，但相信以此駒與廐侶「華麗再勝」目前進度，初出已有力一爭。