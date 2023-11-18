雷神回歸 夥拍3匹日本賽駒強攻國際賽

目前正在日本客串嘅莫雷拉，下個月又告強勢回歸，主要為3匹日本賽駒出戰香港國際賽，包括新近公布出戰香港盃嘅「滂薄無比」、列陣香港一哩錦標嘅「神志勇進」，與及香港瓶嘅Lebensstil，暫時就只有香港短途錦標未有坐騎。

其中由堀宣行訓練之「滂薄無比」，曾於2021年來港出戰香港盃取得亞軍，該年以短距敵不敵另一匹已成為牝馬之「唯獨愛你」，前駒在今個JRA賽季跑過4場，只贏過G2中山紀念賽，接住3場跑大阪盃、札幌紀念賽，與上月秋季天皇賞，全數落敗，近績顯然不及同列陣香港盃，由川田將雅策騎嘅「先見」。

此外，在明日一哩冠軍賽前，東瀛大軍遠征國際賽名單，起碼有12匹精銳隨軍。分別有：香港短途錦標(2駒)：「消暑樂際」、Jasper Krone；香港一哩錦標(3駒)：「秀逸小島」 「神志勇進」、「神姬」；香港盃(3駒)：「先見」、「滂薄無比」、Rousham Park及香港瓶(4駒)：「大帝」、「吉典娜」、Lebensstil、Zefferio。

香港國際賽獲邀參賽馬匹名單，將於下周三正式公布。