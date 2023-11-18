愛駒揚威巴林二級賽 費爵爺：從未試過咁興奮

剛於尋日舉行嘅巴林國際錦標，由范鴻禧訓練嘅「飛舞心靈」(Spirit Dancer)，喺呢場14駒參戰嘅國際二級賽脫穎而出，擊敗一眾強手，為前曼聯傳奇領隊費格遜爵士，及其合夥馬主，帶來今場重要勝利。

今屆巴林國際錦標，可以講係非一般嘅G2，因為雲集不少G1頭馬列陣，偏偏就被費爵爺名下「飛舞心靈」，以一匹只贏過G3嘅賽駒，喺主帥柯浩新胯下，後上凌厲令群駒全無招架之力，勝出今屆賽事，跑獲亞軍為沙德韋爾旗下，主帥高俊誠策騎之「易勝利」(Israr)、莫雅策騎「海角遠景」(Point Lonsdale)以頭位屈居其後跑第3名。

而賽前屯重兵5駒出戰嘅高多芬，再次遭遇滑鐵盧全數不入三甲，上屆冠軍「杜拜前景」跑尾二、級數最高「威國之榮」跑第7，最佳成績只得「實實在在」梗頸四。

「飛舞心靈」以費格遜名義聯手培育，昨日費爵爺亦有在場為愛駒打氣，而呢匹「范高爾」子嗣，今仗於巴林可謂一鳴驚人，賽後費爵爺接受訪問，興奮之餘，對於愛駒出色表現感到驚訝，佢話今場頭馬毫無疑問喺自佢養馬以嚟，最興奮嘅一次，因為佢話同場見到高多芬有5駒在陣，又有岳伯仁、費伯華訓練嘅馬在陣，相信佢哋嘅馬房只係一個小團隊，估唔到可以贏到呢場賽事，非常驚訝。