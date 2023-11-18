今季連輸兩場 全哥點睇實現夢想？

羅富全訓練嘅「實現夢想」，上季3戰全勝演出光芒四射，即使最終失落上季最佳新馬殊榮，但依然令人充滿期待，預計今季可以扶搖直上。不過，呢匹4歲PPG季初跑咗兩場，都係被捧成熱門，結果先喺二班1000米直路賽跑包尾，然後上仗增程初跑1200米只得殿軍，竟然連輸兩場，表現令人失望，今次再跑1200米，究竟能否回復本色？

聽羅富全講返，「實現夢想」今季最大改變係落腳真係慢咗，上仗增程跑田草1200米，抽12檔起步固然非常不利，被迫全程走外疊，直路鬥落隻馬勁勢其實無點減弱，只係加速力不及對手，結果只得殿軍，但佢覺得表現唔算太差。經過呢兩場嘅表現，全哥都覺得「實現夢想」似乎應該真係要跑長啲，當然今次再跑1200米覺得會有進步演出，只係長遠而言，增程跑1400米或以上途程，應該係一個唔錯選擇。

至於同場廐侶「幸運有您」，上仗轉倉即勝，表現出色，全哥就話如果唔係「威力奔騰」受阻，戰果可能已改寫，但佢話「幸運有您」依家健康已經無問題，上仗既然跑得咁好，相信今場亦有一定餐士。