【分分制勝】兩拍賣新貴太重口 不如吼住呢粒「星」

第1場四班1200米，「浪漫梟雄」與「手錶之星」拍賣價分別高達840萬及560萬元，賽前試閘各自跑過第1名，自然備受注目。不過，兩匹熱門馬口勁仍重，晨課或試閘時尚可𢭃得住，但實戰高速比併，最後能否保持勁勢，實屬疑問，「浪漫梟雄」排1檔尚且可以找到遮擋，仍有機會交出應有水準；至於排4檔的「手錶之星」太搶口的話，不排除全程望空狂奔，有賴潘頓騎功搭夠。

另一質新年僅4歲的「福星」，上季已具備作賽經驗，且曾於同班同程跑獲季軍，能力證明較多。入圍一役，頭馬「連連勝利」主宰步速一放而回，「福星」沿途留居後列陷於不利，結果開出全場最快拉士撲近，短途變速能力可觀，伸算今季於51分起步，大有作為。

因高伯新散倉，「福星」7月7日改投賀廐，隨即運往從化訓練。新環境帶來新刺激，細粒馬變得實的的，毛色亦轉深潤，養得出色，而最近回港試閘，沿途走位5 5 5，跑來輕快有力，論態已屆及鋒而試。刻意拍住「福逸」同日出擊，一定全力搶頭胡，為同主短途王造勢，戰意十足。

■明治朗