伍鵬志為3駒爭國際賽入場券

伍鵬志周日派出麾下評分最高的3匹佳駟，出爭馬會短途錦標及香港馬會盃，冀望取得佳績，延續馬房季初的強勢。

伍鵬志目前以22場頭馬暫居練馬師榜首位，他上季首季在港從練即取得41場勝仗，而今季首19次賽事中合共取得的頭馬數目，已超過上季的一半。伍鵬志周日派出上述3匹參賽馬，有力在兩項國際賽前哨戰中交出佳作，爭取入圍香港國際賽事。

「韋小寶」將由艾兆禮策騎，伍鵬志表示這匹經驗豐富的賽駒已準備就緒：「『韋小寶』現時狀態極佳，試閘表現很好。牠看來依然神采飛揚，希望牠能夠爭取更佳成績，我認為牠可望交出好表現。」

「聚才」轉投伍鵬志馬房，今仗復出將自6檔起步。伍鵬志表示：「『聚才』同樣進度理想，牠半年前曾遇上阻滯，我們給牠時間讓牠回復狀態。馬兒已參加過3次試閘，我們希望牠今仗取位順利，交出好表現。」

「龍鼓飛揚」今仗角逐香港馬會盃，伍鵬志說：「馬兒一再遇上阻滯，包括受傷和須接受X光檢查等等。我們已成功令牠重拾佳態，牠亦已參與3次試閘。我認為『龍鼓飛揚』很喜歡從化，希望牠今仗能跑入三甲。我們會視乎牠的表現再作部署，如果牠今仗交出好表現，就讓牠進軍下月那場2000米一級賽，否則就會轉戰1月10日在跑馬地舉行的三級賽一月盃。」