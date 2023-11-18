【練馬師王】冠軍級騎練 衝擊合作100W

剛周三晚跑馬地「練馬師王」，榜首倉口伍鵬志雖然搶先起孖，但「黑夜之神」方嘉柏發揮主場威力，全晚取得1冠2亞3季，最終累積36分，季內第3次封王，清一色在谷中夜賽取得。來到今次沙田全草地日賽，方嘉柏連同補上馬「喜傲龍」，共有8駒列陣，整體兵力不弱，仍然有望爭取頭馬，但講到「練馬師王」冧莊機會，勢被蔡約翰阻止。

蔡約翰今季暫時只得6W，成績遠遜預期，不過在2016至2017年度馬季，即蔡廐以破紀錄94W奪冠一季，初期練者一樣大落後，首兩個月只得4場頭馬，之後一撳掣即瘋狂數胡，最後9個月累積90W，掟開第2位大摩27W之多。回說今期賽事，蔡約翰派出10駒列陣，當中包括倉內最高分兩駒「好眼光」和「永遠美麗」，再連同一眾質新分子「精算暴雪」、「驕陽明駒」、「安騁」及「精算謀略」，大舉反擊可以預見，上季14次在沙田封王的蔡約翰，有望再顯顏色。

列陣第8場馬會一哩錦標的「永遠美麗」，上次休後復出，仍被捧成1.8倍大熱門，可惜步速太慢，被前領兩駒「加州星球」及「安遇」佔了先機，結果屈居季軍，今次再遇「加州星球」，受讓磅距離收窄，但拚後兩試大閘俱勝出，狀態遠勝前時，鞍上人潘頓兩勝此項錦標，分別是2016年「美麗大師」及2018年「美麗傳承」，今屆夥拍同線路的「永遠美麗」，不難重溫好夢。

除「永遠美麗」之外，潘頓另為「精算暴雪」及「精算謀略」效力，假如以上3駒全部報捷，騎練合作贏馬次數剛好達到100場，踏入新里程碑。因第2場「笑哥兒」機會較次，投注蔡約翰的「練馬師王」時，不妨留待第3場「精算暴雪」開跑前才落注。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 2.75倍

2.蔡約翰 2.0倍

3.羅富全 7.5倍

4.伍鵬志 9.0倍

5.黎昭昇 35倍

6.方嘉柏 35倍

7.姚本輝 35倍

8.沈集成 30倍

9.文家良 40倍

10.賀 賢 65倍

11.呂健威 65倍

12.大衛希斯 125倍

13.蘇偉賢 150倍

14.鄭俊偉 300倍

15.韋 達 250倍

21.其他練馬師(葉楚航/容天鵬/丁冠豪/巫偉傑/廖康銘/徐雨石) 750倍