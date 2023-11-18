【張基焦點】電路九號試準出擊

今季新開倉的巫偉傑成績漸入佳境，剛周三谷戰又有進帳，周日沙田賽事亦有餐士馬，「電路九號」上仗轉倉初出已仄準，再跑1400米可重視。另外，「常拼常勇」現階段愈長愈妙，今次扳上田草2000米，提防突擊。「驕陽明駒」上季3戰2捷潛藏未盡露，潘頓不騎反而換來賠率。「金鎗武士」今次重配何澤堯，應有不同演繹。

第5場四班1400米，「電路九號」有腳患問題，加盟巫廐後曾打算於9月尾上陣，卻因左前腿不良於行退出，其後健康漸漸穩定，剛戰復出跑同程檔位一般，臨場票數不算勁，明顯試馬性質，但表現卻不俗，今次可以相隔兩星期再上陣，反映腳患無大礙，轉抽2檔好位，反而兩大對手「艾莉奧」及「你知我得」抽外檔，機會樂觀。

第6場三班2000米，「常拼常勇」從血統所見應是一匹長途馬，性能比較均速，今季轉入姚廐已作兩度熱身，上仗跑谷草1800米因檔位差而留得太後，其實不合發揮，仍追至殿軍已不俗，今次扳上2000米抽3檔好位，應該可以採取較為主動的跑法，有權爆冷。

第4場二班1200米，「驕陽明駒」雖然只是季初首戰，但本身狀態比較容易操起，賽前試3課大閘，狀態明顯已到位，上季尾贏馬姿態的確厲害，升上二班負輕磅問題不大，況且今場應有步速，4檔亦好跑，可望跨季3連捷，此件綵衣成熱門亦可靠。

第11場三班1400米，「金鎗武士」上仗擺前走才輸，今次重配贏馬拍檔何澤堯，應該會有更好留放，論馬今季肯定有進步，不能因上仗初戰三班配潘頓搏失而抹殺今次爭勝機會。