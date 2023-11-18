【進階選項】星運少爵級數夠惡

基本上每季踏入11月的日賽，一眾由上季尾或暑期開展操練的新馬將陸續上場，尤其是大賽日更稱得上空群而出。初出馬數目多自然有贏有輸，考眼光之餘有時亦會博到較理想回報。

第10場共有4匹來自澳洲的自購馬在港初登場，如計及祖家賽績水準，可以一試柏廐「星運少爵」。這匹由昆頓訓練「眉在迫捷」（IMPENDING）子嗣，在悉尼勝出3場右轉賽事，雖然全屬1400及1600米，但要留意最後一戰在蘭域馬場內圈肯辛頓跑道，雖然表面勝出的是指標評分72讓賽，但竟然可以只受讓2磅下，由包尾外疊殺上，鬥衝而撼贏「檀島幹探」，冇花冇假。後駒翌仗收韁贏鶴斯百里堅尼及於史德布克讓賽跑第3，10月有份跑珠峰錦標得第6，已是目前澳洲其中一匹頂尖短途賽駒。「星運少爵」勝後售港再無上陣，贏過具一級賽實力對手而只獲68分起步，十分着數。抵港後賽前3課閘準備，埋門泥閘1200米面對一眾高班馬，早段跟前直路畀兩步點到即止。今場快馬多，以此駒在澳洲最佳跑法是留住爆一段，今次6檔居中應做得到。

第4場幾匹當銳短途後起之秀雲集，「驕陽明駒」在澳洲1戰1勝，運港後火速上位，上季初出若非排大外檔影相負於「金發盛世」，至今已是3戰不敗之身，不過隨後兩場愈贏愈易，雖則所勝的對手和今場相距甚遠，但本身姿態亦輕鬆。其實以「豪華房車」此系馬普遍子嗣性能，今季「驕陽明駒」可能要扳上1400米甚至一哩，不過初戰有新鮮感搭夠亦無不可。潘頓唔跑換艾道拿，分多幾蚊更值博。