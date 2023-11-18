【J臣研究所】好眼光福逸博位置Q

執筆時已身在新西蘭，據知大部分練馬師及馬會籌組嘅馬主旅行團，都會喺今期賽事後出發，預期到時會場相當熱鬧，筆者希望趁人頭湧湧前睇晒啲馬先，如果唔係之後有時間吹水就冇時間睇馬了。

周日有3場二級賽，第7場「金鑽貴人」上場潘頓望後面最後幾步冇力策僅敗，雖然事後解畫成功，但馬迷同馬主心裏都有一條刺，計正今場孭128磅讓磅減少好難再出意外，所以今場變數只係隻轉倉做足工夫先跑嘅「福逸」，呢隻馬過往喺高伯新馬房，如果跑出十足水準時，係有力同「金鑽貴人」一戰，不過一來7歲年紀大，二來上季尾狀態回落，根本冇可能威脅一隻5歲當打馬，不過轉倉後眼見隻馬有番生氣，而且故意避戰抖夠才跑賺體力，今場贏唔到都應該有位置。

「好眼光」上場留住少少衝，又跑得番全盛水準，計落佢同「福逸」要贏「金鑽貴人」並唔容易，不過博條位置Q可能仲好分。

第8場相信都係「加州星球」主宰大局，上場孭頂磅都一放而返，二重彩行頭十分穩陣。「永遠美麗」能力見盡，潘頓唔順氣要跑多次，但今場馬少佢跟前啲，應該比上次有更大威脅。

第9場一眾良駒都想趁「浪漫勇士」未回防爭取表現，「知足常樂」其實上季不時表現出有分級賽爭勝水準，上季亦是熱身後較佳，續配潘頓要吼實；「直線力山」應該長好過短，一放一追馬可博Q及QP。