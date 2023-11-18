【三重彩地帶】降呢跑二班仲唔放「閃」

第2場二班1800米，「飛輪閃耀」上季同期跑馬會盃得第2，不敵「浪漫勇士」乘多，一年後減了20分，但未有報爭這項G2，而是降呢跑二班賽，部署捨難取易，廖康銘旗下馬匹熱身後較好，「飛輪閃耀」經兩場分級賽寓賽於操後亦漸入佳境。另一複膽揀「同舟共濟」，投黎廐未交代，用到最合拍的潘頓盡顯決心。

估計今場步速不快，配腳先揀兩匹前置型「保羅承傳」及「龍船狀元」，路合兼且近況亦佳。「勇猛神駒」有班底但屬神經刀。

第5場四班1400米，「你知我得」上場落飛搏失僅負頸位，稍嫌早了發力輸拉士兩步，今場14檔別無選擇下應該留後，等直路才衝反而可貫注到底，艾兆禮再騎心中有數，這類一早有表現的姚廐馬，通常可持續向上。

「電路九號」前季新馬賽兩戰兩捷，有一定質素，惟上季不進反退，今季加盟巫廐初出獲殿有轉機，4歲愛爾蘭馬以往拚搏少，仍有進步空間。「艾莉奧」勝在主動，排外檔也試過入圍，近期跑開有表現仍試閘，戰意可嘉。「神舟時代」上場漏閘敗不足據，以前次沿途外疊仍上名的水準，在這組不強的四班賽，仍有爭一席的本錢。「滿歡笑」上季第3仗建功，今季熱身兩場要留意。■海東