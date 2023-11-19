【分秒在握】2000米排2檔展才能

蘇偉賢今季成績不俗，雖然贏6W不算太多，但卻有20席位置，相信搏殺手風一轉順，隨時可以大幅提升排名。賢廐今季6W之中，竟有3W係轉倉即勝，而今次「博才」亦係轉倉後未交代馬匹，戰意必然十足，試準後要提防。

何良及高伯新散倉，旗下馬自然星散，為博取馬主信任，新接手馬房必然會盡快求功，一來可以穩定軍心，二來亦可報知遇恩，數一數，賢廐季內贏出的「精明勇駿」、「慶萬家」及「領航神駒」都係同類分子，今次「博才」雖非轉倉初出，但上季尾轉倉後一直近而未勝，而同主馬「宏才」亦係屢次上名而未交代，因此只要條件配合，鬥志一層可以話毋須懷疑。

其實上季尾「博才」轉投賢廐後，隨即出爭田草1800米入Q，僅以短頭位負於「競駿光輝」已極有威脅；而踏入今季，上仗「博才」亦係揀田草1800米復出，結果塞足大半條直路後，遲遲方望空亦追回第3，反映馬匹狀態已操起。

今次「博才」增程出爭2000米，看似欠根據，但能夠兩次在田草1800米上名，多跑200米按理亦可以應付，而此駒來港前其實亦贏至2000米，上仗後馬匹上從化試1600米大閘更輕易勝出，加上今次排2檔，早段可慳住位等追趕，萬事俱備值得捧場。

■長風

第6場 8博才 3加州偟者

7安騁 1自然力量