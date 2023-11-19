今日3場二級賽 CEO揭開心水簿分享

今日有3場二級賽上演，馬會CEO應家柏先生分享心水。第7場1200米馬會短途錦標，預計出現偏快步速，「金鑽貴人」本季兩度上陣均於讓磅賽中分別屈居「維港智能」及「好眼光」蹄下跑獲亞軍，今次回師平磅賽更合發揮，雖然此駒近兩仗的表現略為令人失望，但最近似乎已扳回接迎最佳狀態水平，在此仍是重心分子，是今場贏位之選。「福逸」今季轉由黎昭昇訓練，近期試閘走勢亮麗，有力挑戰三甲一席。「好眼光」的級數毋庸置疑，今仗雖然抽得最外檔起步，但仍可躋身三甲。「韋小寶」演出一向穩健，步速偏快下更甚合發揮，在此亦具位望。

第8場馬會一哩錦標，「加州星球」雖較對手多負5磅上陣，但預期會主宰步速，加上早前以極出色姿態攻下同程二級賽沙田錦標，今仗屬頭馬之選。「遨遊氣泡」被安排到從化休養了一段時間，從試閘走勢及近日晨操的表現來看已重拾佳態，相信能為「加州星球」構成極大威脅，可以闖入三甲。「永遠美麗」11次上陣未失三甲，上仗在沙田錦標作季內首戰時跑獲季軍，相信現在狀態會有所提升，有力上名。

第9場2000米香港馬會盃，若今場賽事只出現中等步速，或許會不利後上跑法的「將王」，但這匹長途佳駟極具級數，在此亦具位望。「發財先鋒」忠心準繩，今仗是牠季內第3次上陣，相信狀態會比之前進一步提升，有力上名。「知足常樂」上季曾出戰4歲馬經典賽事系列的3關賽事，其後勝出田草2000米賽事，今次排得3檔好位，相信潘頓會好好把握，是今場賽事坐位望贏之選。「錶之五知」上仗在直路上交出強橫後勁，最終只以不足一馬位之差追入第3，今次也是頭馬及三甲之選。