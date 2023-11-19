潘頓：貴人仲未到大勇呀~

上季香港最佳短途馬「金鑽貴人」在季初遭逢兩連敗後，今日在沙田馬場成功重踏勝門，以短距離之先擊敗「維港智能」，連續第2年攻下二級賽中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米）。

今仗掄元過後，「金鑽貴人」會將矛頭直指於12月10日星期日在沙田上演的香港短途錦標，冀能首度染指該項1200米一級賽冠軍寶座。

這亦是其鞍上人潘頓第10度策騎「金鑽貴人」取得頭馬，此駒亦成為自「旺蝦王」於2018年及2020奪下此賽後，另一匹能2勝這項二級賽的良駒。

「牠終於順利達成目標。」潘頓賽後說。

「馬兒已逐漸回復本身最佳水準，牠刻下尚未達至大勇之境，但今日的陣上演出證明此駒已朝著正確的方向進發，牠下仗需要交出更理想的表現以求爭勝。」

作為下月浪琴香港短途錦標的重要前哨戰，今日出爭中銀香港私人銀行馬會短途錦標的所有參賽馬，均已報爭該項短途大賽。當中「金鑽貴人」今季已跑過兩仗，可惜兩次俱屈居亞軍，在今仗之前尚未打開今季勝門。

不少馬迷賽前均視「金鑽貴人」及「福逸」為今賽的爭勝要角，當中後駒曾於6月出戰皇家雅士谷賽期一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標（1200米），在16駒中得第10名，今仗休後復出作季內首戰。

9月曾在第一班特首盃中以兩個半馬短距離擊敗「金鑽貴人」的「維港智能」，今次亦幾乎成功再次力克該匹香港短途皇者奪冠。

「金鑽貴人」今日出閘後在早段留居馬群外疊的第4位，而「福逸」起步迅速，但鞍上人巴度選擇將坐騎稍為放慢，以讓「維港智能」上前領放。

「金鑽貴人」今季首兩仗均需負頂磅135磅上陣，雖然此駒今次在這場平磅賽中需較同場多駒多負5磅上陣，但牠只負128磅，負磅形勢已較對上兩仗為佳。

雖然「維港智能」今仗落敗，但牠在田泰安胯下表現依然相當出色，令備受熱捧的「金鑽貴人」需以全力爭勝，最終「金鑽貴人」僅以馬頸位之先奪冠，牠所締的頭馬時間為1分08.42秒。

今仗「維港智能」交出優異表現的關鍵，在於牠在賽事早段能在馬群前方放鬆競跑並且主宰步速。作為世界其一頂級短途佳駟的「金鑽貴人」，今仗或許是牠交出本身級數，方得以在末段擒下「維港智能」並在賽事中僅勝。